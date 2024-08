Renfe instal·la als banys de l'estació de tren de Tàrrega l'oficina dels treballadors

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El sindicat CGT va interposar davant d’Inspecció de Treball una denúncia que ha derivat en una acta de sanció a Logirail, filial del grup Renfe, per instal·lar als lavabos de l’estació de Tàrrega les oficines i el lloc de descans dels treballadors. Els inspectors han detectat mitja dotzena d’infraccions de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, malgrat que la quantia de la sanció no es determinarà fins que es tanqui l’expedient. Per la seua banda, fonts de l’empresa van mostrar la intenció d’interposar els recursos procedents una vegada coneguin la sanció definitiva.

L’habitacle, de menys de sis m2 (2,4x1,2 metres), és l’avantsala dels lavabos, on aquests dies s’arriba a temperatures superiors als 30º.D’aquesta manera, l’informe d’Inspecció destaca que l’empresa no ha fet cas ni al requeriment que li va enviar al maig ni a les conclusions d’una avaluació de riscos del setembre, que va instar Logirail a “habilitar un lloc de treball fora dels lavabos de l’estació, que compleixi el que s’estableix en el RD 486/97”, que regula les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.Inspecció, per la seua part, va requerir a l’empresa proporcionar “un lloc apte per al descans als treballadors” i “formació adequada en matèria d’actuació en situacions d’emergència”.

Això va passar al maig, després d’una visita amb caires surrealistes en la qual l’inspector, que es va trobar la taquilla tancada, l’andana deserta i un cartell de no disponibles a la porta dels banys, va descobrir l’oficina al sortir-ne una treballadora. “L’habitacle no té sistema de ventilació” i té “una il·luminació molt precària”, fet que fa “necessari recórrer en tot moment a il·luminació artificial”, assenyala l’acta, que afegeix que l’empresa “ha facilitat” als treballadors “un petit calefactor per a l’hivern i un ventilador per a l’estiu”. Allà “s’han proveït d’un petit escriptori i una cadira per poder seure”.L’empresa ha demanat a Renfe que es coordini amb Adif per trobar un altre espai. “Podria entendre’s una certa prolongació dels terminis de resposta” per no ser la propietària, assenyala l’informe, que destaca que “no podem obviar” que “era coneixedora de la necessitat de corregir aquesta situació des de feia almenys 8 mesos”.

Sol hi ha personal en 2 estacions de la via de Manresa

Només dos estacions lleidatanes de la via de tren de Manresa continuen tenint personal assignat. Es tracta de la capital de la Segarra i de Tàrrega, on la permanència té un motiu estructural: la via traça un revolt, i els ferroviaris han d’avisar els maquinistes que poden arrancar quan les portes s’han tancat i els passatgers han pujat als vagons.