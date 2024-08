Plena ocupació al Pirineu, en la millor setmana per al turisme

Publicat per Maria Molina Periodista ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els hotels del Pirineu de Lleida preveuen arribar al 100% d’ocupació aquest pont de la Mare de Déu d’Agost, mentre que la previsió per als del pla oscil·la entre el 80 i el 90%, segons les dades de què disposa el Patronat de Turisme de la Diputació. També penjaran el cartell de complet els bungalous i les botigues a les zones d’acampada, mentre que la mitjana per al turisme rural a l’espera de les reserves d’última hora és ja d’un 80%, va indicar el director de l’organisme provincial, Juli Alegre. Tot fa preveure que s’aconseguiran les xifres de l’any passat, que van ser de rècord, en la millor setmana per al sector turístic, més si es té en compte que a la gran quantitat de visitants que trien Lleida com a destinació per a les vacances se suma que dijous és festiu i, per tant, les persones que treballen poden comptar amb un llarg pont, va remarcar Alegre.

Les altes temperatures que es registren aquests dies també són un al·licient per als visitants que venen a fer esports d’aventura aquàtics i que estan en el punt àlgid de la campanya amb molt bones previsions i millors condicions que l’any passat, ja que disposen d’un 15% més de reserves a la Pallaresa respecte a l’any passat, va remarcar Alegre. A més, les activitats a les platges d’interior de pantans i rius són un bon aliat per combatre la calor, com ja es va constatar aquest cap de setmana en punts com el Segre a Camarasa o a l’embassament de Sant Llorenç de Montgai. No obstant, les autoritats incideixen que es respectin els espais protegits (vegeu el desglossament). Amb aquestes previsions, el sector turístic lleidatà aspira a revalidar les xifres del període de juny a setembre del 2023, quan es van rebre més de 604.000 turistes i es van registrar més d’1,5 milions de pernoctacions. Val a assenyalar que les dades del mes de juny mostren un augment de turistes i pernoctacions respecte al 2023, així com més visitants forans.

D’altra banda, a l’espera que el Patronat de Turisme faci públic el balanç definitiu del juliol, algunes agències com Civitatis afirmen que Lleida ha estat el segon lloc més visitat després de Tarragona en comparació amb el juliol de l’any passat amb una pujada del 34,8% respecte al 2023. D’altra banda, les mateixes fonts indiquen que el cinquanta per cent dels turistes que van recalar a Catalunya procedeixen d’Espanya i que han augmentat els visitants de països de Llatinoamèrica.

El Parc demana als visitants que no es banyin en llacs d’Aigüestortes

El director del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Lluís Florit, ha demanat als visitants de l’àrea protegida que compleixin la normativa i no es banyin als llacs del parc. Fer-ho suposa un incompliment de la llei i una denúncia per part dels Agents Rurals. Florit va remarcar que intenten informar i sensibilitzar la gent abans d’arribar a la sanció. El director del Parc Nacional va recordar que es tracta d’un ecosistema aquàtic molt fràgil a les pertorbacions urbanes, per la qual cosa està prohibit el bany. “Demano als visitants que siguin conscients que estan en un parc nacional”, va remarcar.

Les cremes corporals i protectors solars són un dels aspectes que més alteren la flora i la fauna d’aquests espais i en molts llacs hi ha investigadors que ho estan estudiant i el bany alteraria els resultats d’anys, va insistir el director del parc. El bany als llacs és perjudicial, en tots aquests àmbits, tant en els projectes d’investigació com en la dinàmica natural de funcionament d’aquests hàbitats, va matisar. Aquests dies de calor intensa els controls als llacs s’intensifica als de més fàcil accés. Per la seua part, els Agents Rurals han fet una crida per disfrutar del medi ambient de forma responsable sense provocar perjudicis.