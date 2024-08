Trenta persones estrenaran el menjador social de Rosselló el proper mes

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Una trentena de veïns de Rosselló ja s’han apuntat al servei de menjador social que l’ajuntament posarà en marxa el mes vinent, segons van indicar fonts municipals. Està dirigit a persones de la tercera edat majors de 65 anys i s’habilitarà a la Llar de Jubilats. El consistori ja l’ha licitat perquè les empreses que optin a dirigir-lo puguin presentar-s’hi.

Estarà obert de dilluns a divendres de les 12.30 a les 15.30 hores ja que a partir de les quatre de la tarda el casal acull altres activitats per a aquest sector de la població com ara un bingo i cursets. La intenció és que el menjar l’elabori una firma de càtering que servirà menús calents mitjançant contenidors isotèrmics. Els usuaris poden acudir al local, o bé se’ls pot entregar els menús als seus domicilis o a les seues famílies si és que tenen algun problema de mobilitat. Es garanteix la varietat d’aliments i una dieta equilibrada i adaptada a la tercera edat, van remarcar les mateixes fonts.El cost del servei serà de 6 euros el menú encara que l’ajuntament subvencionarà fins a un 80% segons les rendes dels abonats i amb relació al preu pot reduir-se a la meitat. Els responsables esperen que pugui entrar en servei a mitjans del proper mes. Asseguren que la iniciativa ha estat tot un èxit ja que s’han ocupat totes les places disponibles.Responsables de l’equip de govern (Junts Impulsem Rosselló-CM) van indicar que la creació d’un menjador social era una de les promeses que s’havien fet durant la campanya electoral de les passades eleccions municipals del 28 de maig del 2023 per a una millor atenció a la gent gran. D’aquesta forma, Rosselló se suma a una dotzena de poblacions que ja ofereixen menjador social com és el cas de Lleida, Mollerussa, Anglesola, Aitona, Bovera, Almatret, Vilaller o Artesa de Lleida, entre altres.

Millores a l’escola a l’espera de més reformes estructurals

L’ajuntament ha habilitat un espai per poder ampliar el menjador de l’escola i garantir una millor mobilitat. El consistori ha pres aquestes mesures a l’espera d’una solució per part de la conselleria d’Educació. A principis de juny ja va denunciar que la situació era insostenible. Construïda fa més de mig segle, ha quedat obsoleta i petita, a més de patir goteres, problemes d’infraestructures i desgast de la majoria dels serveis que ja hi ha. El problema més greu del menjador és la falta d’espai. El curs passat el centre va comptar amb 256 alumnes, però per a aquest pròxim tindrà dos línies des d’I3 fins a sisè de primària. Segons l’ajuntament, els nens que es queden al menjador (el qual també es converteix en aula) han de fer tres torns des de les 12.30 perquè les instal·lacions són petites. S’espera un increment de la matrícula que obligarà a fer quatre torns, per la qual cosa no es descarta demanar la col·laboració d’algun restaurant pròxim a la zona.