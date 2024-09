Classes com a menjador per la falta d'espai en un col·legi del Segrià

Les instal·lacions del menjador del col·legi de Rosselló, on ja s’han fet algunes millores. - MAGDALENA ALTISENT

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Rosselló no descarta haver d’utilitzar dos o tres classes del col·legi perquè els nens hi dinin ja que les instal·lacions del menjador han quedat petites pel nombre d’escolars matriculats. El passat curs el centre comptava amb 256 alumnes però l’actual que comença dilluns dia 9 tindrà dos línies des d’I3 fins a sisè de Primària.

Segons fonts municipals, els nens que es queden al menjador, (que també es converteix en aula) han de fer tres torns des de les 12.30 perquè les instal·lacions són petites i “tots no hi caben”. Tanmateix, s’espera un increment de matrícula que obligarà a fer quatre torns, “la qual cosa és impossible d’assumir si els nens han de dinar amb temps”.

Les mateixes fonts van remarcar que serà un inconvenient ja que “primer cal distribuir les safates amb el risc que el menjar es refredi en la distribució de torns, i després cal tornar a recollir-ho tot per deixar tots els espais a punt per fer classe”. Igualment, van assenyalar que estan pendents d’una reunió amb el nou delegat d’Educació, per concretar.