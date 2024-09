Últim impuls al projecte perquè la variant s'iniciï l'any vinent

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El projecte per construir la variant de Seròs ha superat l’últim escull. La Generalitat considera que no és necessari que se sotmeti a una avaluació d’impacte ambiental ja que no té afectació en el medi mentre que suposarà un important avenç per a la mobilitat viària. És una infraestructura que la població porta més de 20 anys esperant per treure els camions del centre urbà. Sí que s’ha habilitat una desviació per camins laterals per evitar les molèsties que generen els vehicles pesants, sobretot durant la campanya de la fruita però, segons l’alcalde, Josep Antoni Romia, “continuen sent un greu problema i segueixen destrossant balcons i el cablatge urbà”.

La ronda tindrà un recorregut de 3,7 quilòmetres, des de la cooperativa local fins a la rotonda en direcció a la localitat de Maials. Enllaçarà l’LP-7041 en el punt quilomètric 11,675 amb la carretera C-45 en el punt quilomètric 15,410. Segons Romià, costarà prop de 10 milions d’euros. “Comptem amb el consens de tots els propietaris de les finques afectades perquè tots veuen que és una infraestructura molt necessària”, va remarcar.La Generalitat finançarà íntegrament les obres, que haurien d’haver començat aquest any “malgrat que no ha estat possible perquè la Generalitat no té pressupost. El compromís és que les obres comencin el 2025. Ja hem patit diversos retards. Quan semblava que tot es desbloquejava, va començar la pandèmia de covid i es va tornar a paralitzar el projecte. Creiem que és una reforma necessària ja que el continu pas de camions és perillós”. El projecte contempla que per la variant passaran uns 1.750 vehicles diaris, dels quals un 6%, més d’un centenar, són vehicles pesants. Tindrà dos carrils, un en cada sentit, i vies d’accés laterals. Les mesures correctores se centren en la reposició de sistemes de regadiu i la substitució d’espècies arbòries.