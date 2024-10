Prop de cent expositors participaran a la 10a edició de la Fira Lleida Air Challenge

Publicat per acn l Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 98 expositors participaran el proper cap de setmana a la desena edició de la Fira Lleida Air Challenge. Són dos més que l’edició de l’any passat, que va rebre més de 5.000 visitants. I es que segons el director d’Aeroports de la Generalitat, Jordi Candela, aquesta fira que se celebra a l’aeroport de Lleida-Alguaire és única a l’Estat per les seves característiques i desperta l’interés del sector aeronàutic amb molta demanda per participar-hi o visitar-la. Del total d’expositors, 21 estan relacionats en el camp de la formació de pilots i mecànica d’avions, en una demostració de l’aposta per aquest àmbit en la infraestrucutra. De fet, a mitjan de 2025 està previst que l’aeroport estreni una residència per a 150 alumnes.

La fira Lleida Air Challenge d’enguany, que se celebrarà a l’aeroport de Lleida-Alguaire els dies 5 i 6 d’octubre, presenta un increment de la presència de la formació aeronàutica, que es manifesta tant en el nombre de les empreses del sector com de les conferències organitzades. Concretament, seran 21 els expositors dedicats a aquesta activitat, que representaran el 21% del total dels 98 registrats.

Pel que fa a les sessions formatives, 8 de les 10 que s’han previst giren al voltant de la formació aeronàutica en diverses especialitats. Així ho ha explicat la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, en la presentació de l’esdeveniment. En aquest sentit, ha destacat que aquest major nombre d’empreses de formació abastaran un ampli ventall de sortides professionals, que van des del pilotatge fins al manteniment i reparació d’aeronaus, passant per la tripulació de cabines, el control aeri o el handing, entre altres, i que presenten un elevat grau de demanda laboral.

Algunes d’aquestes empreses que seran presents a Alguaire són BAA Training, Aerolink Flight Academy, Deamair, European Aviation School, Just2Fly, OnAir Academia Aérea, Panamedia International Flight School, CESDA, Centro de Estudios Aeronáuticos, EFAV, Institut Illa dels Banyols, EuroAula i Central Escuela Aeronáutica.

La fira ha assolit la plena ocupació del recinte. Entre les firmes expositors, i a banda de les 21 escoles de vol ja esmentades, n’hi haurà també 21 que proveeixen drons petits o grans per a diferents usos com agricultura, construcció o extinció d’incendis; 4 empreses de serveis que ofereixen aerotaxis preparats per a les necessitats de tots els clients i altres enfocades a l’ús d’helicòpters; 19 dedicades a l’exploració espacial, consultoria, reconeixement aeri, productes per a pilots i manteniment, reparació i fabricació d’aeronaus, venda i lloguer d’aeronaus d’aviació general; i 29 més que inclouen aeroclubs, la Federació de pilots de ULM i l’Associació de Propietaris i Pilots d’Avions, entre altres. Degut a l’èxit en vendes d’aeronaus i peces de motor, aquest any hi seran representades també marques com ara Wing Master, Cirrus, Ela, UL Power o Diamond.

L’any passat a la fira es van vendre 2 aeronaus però es van arribar a fer més de 400 contactes entre possibles clients i empreses. La ubicació de la fira serà la mateixa, a la plataforma industrial, en l’entorn dels hangars i de l’espai campus, amb tres carpes de grans dimensions dedicades, respectivament, a la formació, les noves tecnologies aeronàutiques i la nova mobilitat aèria. També hi haurà un espai reservat per a simuladors.

Jordi Candela ha destacat que la Fira Lleida Air Challenge dona cabuda a expositors vinculats als cinc àmbits en què es basa el desenvolupament de l’aeroport, que són el comercial, el tecnològic, l’industrial, el New Space i la formació. Segons Candela, la fira ha anat prenent una “dinàmica molt orientada a la professionalització i a l’especialització aeronàutica”, que ajuda a enfortir la posició de l’aeroport com un “referent d’aeroport industrial i de serveis” en la línia del canvi d’estratègia que ja es va plantejar fa uns anys. En aquest sentit, ha ressaltat la presència a la fira des de distribuïdors i fabricants d’aeronaus fins a empreses que desenvolupen software aeronàutic.

Per últim, enguany, a diferència dels anteriors, se celebrarà un festival aeri acrobàtic, que acompanyarà la fira i li aportarà un caire festiu durant tot el cap de setmana. De fet, el festival pròpiament serà el diumenge al matí, però durant el dissabte, tant al migdia com a la tarda, hi haurà entrenaments dels pilots.