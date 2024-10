Més de 62.576 € per a l'actuació arqueològica al mausoleu romà de Corbins

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Corbins ha aprovat el projecte per a la intervenció arqueològica de conservació i restauració del mausoleu romà de la població. L’ajuntament compta amb ajuts de l’IEI i ha d’estar a punt el primer quadrimestre del 2025. El mausoleu es troba dins de la vila romana i els historiadors el consideren dels més importants de Catalunya. Ja fa anys es van fer actuacions de neteja i retolació a través del Feder Paisatges de Ponent. Ara l’actuació s’ha centrat al mausoleu amb una inversió d’un total de 62.500 euros.

Es tracta d’una actuació integral per millorar l’estabilitat de la coberta i la consolidació de l’espai arquitectònic per mantenir l’estabilitat del conjunt. També s’intervindrà en la conservació i la restauració del sepulcre romà. Una vegada aprovat el projecte, s’exposarà a exposició durant un mes perquè es presentin al·legacions. La intenció és poder licitar-lo com més aviat millor per abordar les obres sense perdre ajuts de la Diputació.En un altre ordre de coses, Corbins celebra aquest cap de setmana la Festa de la Poma per tancar la campanya de fruita que inclou la Festa de les Cassoles i espera reunir unes 700 persones dissabte al matí.