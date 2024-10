Protocol de seguretat a l'AP-2 per la boira

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La boira va obligar ahir a activar el protocol de seguretat per primera vegada a l’AP-2 des de les 8.44 hores fins a prop de les 14.00 hores al tram de Castelldans a Juneda, d’uns 6 quilòmetres, segons fonts del Servei Català de Trànsit. La falta de visibilitat va fer necessari que es reduís el límit de velocitat dels 120 quilòmetres per hora als 100 per evitar accidents. La boira ja va fer acte de presència dimecres passat al pla de Lleida, però ahir es va intensificar. De fet, Trànsit també va informar d’afectacions per boira a l’autovia A-2, on no s’apliquen protocols. En aquesta carretera hi va haver afectacions per la boira al matí entre Barcelona i Lleida. A Lleida hi va haver 44 quilòmetres de via amb poca visibilitat per aquest episodi entre els municipis de Soses i Alcoletge, van indicar. A Barcelona, les afectacions es van centrar en 13 quilòmetres entre Castellolí i Jorba.