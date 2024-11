L'assemblea infantil es reunirà cada tres mesos

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Torres de Segre compta des de mitjans d’aquest mes amb una Assemblea d’Infants. Des de la regidoria de Participació s’ha posat en marxa aquesta nova iniciativa perquè els nens i nenes de la població puguin fer arribar suggeriments, idees i propostes de canvi que afectin la població i que ells creguin importants per al futur. Dos representants de cada classe des de tercer a sisè de Primària es reuniran de forma trimestral amb l’alcalde, Àxel Curcó, el regidor d’Educació, Gabriel Florensa, i la regidora de Participació Ciutadana, Mireia Lozano.

A mitjans de mes els i les representants de l’Escola Carrasumada van acudir al consistori on es van reunir amb l’alcalde, que els va explicar com funciona l’ajuntament. També van visitar la sala de plens, on van poder conèixer els alcaldes i alcaldesses que hi ha hagut al llarg de la història del municipi i aprendre de primera mà el funcionament dels plens, en els quals els representants de cada partit elegits a les eleccions municipals es reuneixen per prendre decisions.

Seguidament es va constituir l’Assemblea d’Infants i es van escoltar totes les peticions dels nens, amb els quals l’ajuntament es tornarà a reunir el segon trimestre per escoltar les seues reclamacions.

Entre les principals reclamacions, va explicar Curcó, destaquen tenir més cura dels parcs i les zones verdes de la localitat, més control en el reciclatge de l’escombraries i un control més gran en l’abocament de residus a la via pública i la rehabilitació del camp de futbol perquè es pugui utilitzar per tots els qui així ho requereixin. L’ajuntament abordarà a partir d’ara els tràmits per tal de donar curs a les peticions.

Rutes perquè els nens vagin al col·legi a peu des del setembre

El consistori ha posat en marxa la campanya Anem a peu a l’escola. Ha dissenyat cinc itineraris des de diferents punts del poble a fi de “convidar i acompanyar els nens i nenes a anar a peu a l’escola”. En la primera edició d’aquesta iniciativa van participar una cinquantena d’escolars. La voluntat és que l’experiència es faci un divendres al mes i anar augmentant la freqüència per conscienciar els més petits i també les seues famílies de deixar els cotxes a casa per fer petits trajectes.