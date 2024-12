“Espero haver deixat un bon record en els veïns”

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Pilar Marsellés va llegir ahir el pregó de la festa major de Torres de Segre. Va ser el colofó als seus 35 anys i 6 mesos com a vigilant cívic, una feina en la qual va començar el 5 de juliol del 1979 i de la qual ara es jubila. “El mes passat vaig complir 65 anys però vaig demanar al consistori jubilar-me a finals d’any”, explica. La Pilar va accedir al seu lloc per oposició a la qual es “van presentar tres nois i jo. Vaig guanyar jo però hi va haver algunes reticències pel fet de ser dona. L’alcalde de llavors va dir que si havia guanyat el concurs, jo seria la vigilant”, ja que per nombre d’habitants no hi ha guàrdia urbana.

“Durant 28 o 29 anys he estat patrullant sola, després vaig tenir un company i aquests últims cinc anys un altre”. Ha vigilat els edificis públics, ha fet complir les ordenances i ha sancionat. “Sobretot multes de trànsit, una funció que he fet durant els últims 15 anys arran d’una resolució municipal que em van donar aquesta potestat.”

Conta que hi ha hagut moments tensos, “que he pogut controlar”, sobretot a l’estiu, quan la localitat triplica la població per la campanya de la fruita. “Soc una dona amb caràcter, és necessari per dissuadir els veïns que estan mal aparcats o que han dipositat malament les escombraries”, matisa. “Soc conscient que hi ha veïns que m’han trobat incòmoda però crec que he deixat un bon record.” La feina no li ha impedit conciliar amb la vida personal però després de 35 anys “necessito dedicar-me a mi”.