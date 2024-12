Més de 2.000 persones reclamen a la Seu d'Urgell un accés digne a l'habitatge

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 2.000 persones, entre 2.000 i 2.500 segons la Policia Local de la Seu, van omplir ahir a la tarda els carrers de la capital de l’Alt Urgell en una freqüentada, històrica i pacífica manifestació per reclamar més accessibilitat en l’habitatge.

“Habitatge digne per un Pirineu viu”, reivindicava la pancarta que obria la marxa, les tres reclamacions principals de la qual eren regular el lloguer, parar els desnonaments i limitar i controlar els pisos turístics.

La concentració, convocada per la plataforma Pirineu Viu i avalada per més de 40 entitats, entre les quals hi ha el Sindicat de Llogateres, Pirineu Sostenible, Revolta Pagesa o Unió de Pagesos, que va aportar diversos tractors (“menjarem turistes”, ironitzava un d’ells) en una comitiva que en to festiu i amb animació musical va recórrer durant dos hores els carrers de la Seu, del passeig Joan Budrieu a la plaça de l’Oms, on els organitzadors van llegir el manifest de la convocatòria.

El recorregut de la manifestació va incloure una parada d’una mica més de mitja hora a la carretera N-145, que va de la Seu a Andorra, la qual cosa va provocar més de dos quilòmetres de retencions al coincidir amb la primera jornada del pont festiu de desembre. La jornada de protesta va incloure al matí conferències, un taller de confecció de pancartes i un dinar de germanor a l’Ateneu Alt Urgell, la capacitat del qual es va veure desbordada en alguns moments, i va finalitzar a la nit amb un concert al poliesportiu.

David Cid, portaveu dels Comuns al Parlament, es va referir a l’habitatge com “el principal problema que hi ha a Catalunya amb independència del codi postal”, mentre que Non Casadevall, secretari general de la CUP, advertia que “s’està agreujant i no volem que es faci crònic”. Ambdós van coincidir a reclamar “voluntat política” i “mesures reals” per resoldre-ho.

Més d’un terç dels pisos nous no s’arriben a vendre

Més d’un terç dels pisos nous que es construeixen a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran no s’arriben a vendre, segons indiquen les dades de l’Associació de Promotors de Catalunya. Així, el percentatge dels pisos nous venuts sobre el total dels acabats entre el juliol del 2023 i el juny del 2024 es queda en el 44 per cent (251 de 565), mentre que el percentatge se situa en el 62% entre gener del 2022 i juny del 2024 (547 de 882). La dificultat d’accés a la compra d’obra nova té un altre indicador en la proporció de vendes sobre l’usada: 3.541 per 547, set vegades més, en els últims 30 mesos. En aquell mateix període, i segons les dades del departament de Territori de la Generalitat, el lloguer residencial s’ha encarit un 26% al Pirineu al passar l’arrendament mitjà de 434,30 € a 549,92 € mensuals. Aquesta mitjana resulta clarament superior tant a la de l’àmbit de Ponent (486,13) com a la de la Catalunya central (532,76) i a la de les Terres de l’Ebre (430,69). Els preus més elevats es donen a la Cerdanya, on la renda mitjana arriba a 687 euros mensuals; a l’Alt Urgell, on assoleix els 572, i a la Val d’Aran, on se situa en els 563.