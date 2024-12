Pirineu: més que esquí

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L'ocupació turística a les comarques de muntanya de Lleida ha superat les expectatives i ha arribat a un 85% als hotels del Pirineu, un més que bon resultat tenint en compte que no hi ha neu a les pistes d'esquí per iniciar la temporada, una situació que pot canviar a partir de demà, quan s'esperen intenses nevades.

L’arribada de turistes a Lleida aquest llarg pont de la Puríssima sense neu supera les expectatives del Patronat de Turisme de la Diputació, que fixa l’ocupació mitjana entre un 70 i 85% fins demà diumenge. Més de 450.000 vehicles van sortir entre dijous i divendres de Barcelona, molts dels quals amb destinació a l’interior i, en especial, al Pirineu que, amb les estacions d’esquí tancades, ofereix rutes per fer senderisme i BTT pel Parc Natural d’Aigüestortes, als parcs naturals de l’Alt Pirineu i Aran o del Cadí Moixeró, viatges en globus a Sant Llorenç de Montgai, visites a les esglésies romànica de la Vall de Boí o disfrutar de la gastronomia en les fires dedicades a l’oleoturisme i enoturisme, com és el cas de l’Espluga Calba, que celebra demà la Fira Oleotèxtil, mostres gastronòmiques i fires com la del Formatge de Vielha o les diverses Fires de Nadal, entre altres activitats.

El director del Patronat, Juli Alegre, incideix que “són persones que no han vingut a esquiar perquè els complexos no han obert la temporada”. En percentatges, els hotels de les comarques de muntanya van ser els que van registrar l’afluència més alta, mentre que en els del pla l’ocupació va ser del 60-65%, els bungalous també van arribar al 75% i les cases de turisme rural, entre el 70 i 75%.

La gran majoria dels turistes són de Catalunya. Menció especial a l’important increment del turisme internacional, que ja suposa un 20% dels visitants. En concret entre gener i octubre d’aquest any van visitar les comarques lleidatanes 231.000 persones, la qual cosa superarà les xifres del 2023, ja que en tot aquell any el registre va ser de 233.000 turistes (vegeu el desglossament). Malgrat no haver-hi neu les estacions d’FGC (Port Ainé, Boí i Espot) van obrir els seus complexos per a activitats lúdiques pensant en la nevada de demà. Baqueira va retardar l’obertura a l’espera de precipitacions.

Fortes nevades que deixaran més de 60 centímetres en cotes altes

Protecció Civil ha activat la prealerta del Neucat a partir de demà i durant tot el diumenge davant d’un episodi de nevades intenses des de dissabte a la tarda fins diumenge a la nit que vindran acompanyades per forts vents. De fet, es manté en alerta el pla Vencat, ja que les ratxes poden arribar als 126 quilòmetres per hora. Les precipitacions de neu poden deixar entre 10 centímetres a 900 metres, encara que podrien arribar als 700, i més de 60 centímetres a les cotes altes per sobre dels 2.000 metres, la qual cosa permetrà a les estacions d’esquí començar a preparar els complexos de cara a l’obertura definitiva de la temporada. La nevada vindrà acompanyada d’una forta baixada de temperatures que permetrà posar en marxa els canons de neu.

Les campanyes per atreure públic de l’estranger donen resultat

Alegre va assegurar ahir que les campanyes que ha portat a terme el Patronat de Turisme en diversos punts d’Europa per atreure turistes estrangers han donat els seus resultats amb un repunt en els últims dos anys quant a visitants. Encara que el 80% de les persones que visiten Lleida són principalment catalanes, un 20% són principalment de països europeus com Alemanya, França i també dels països del Benelux, és a dir, Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg. L’any passat es van comptabilitzar 233.000 visitants internacionals, mentre que de gener a octubre d’aquest any se n’han comptabilitzat 231.000 sense comptar el novembre i el desembre. Segons Alegre, es tracta d’un turisme vinculat a la naturalesa, la cultura i gastronomia que confirma encara més Lleida com a líder dins del turisme interior.