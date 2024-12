Mig centenar de sortides a causa del vent i un ferit a Balaguer

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat van rebre ahir mig centenar d’avisos per incidències a causa del vent a les comarques lleidatanes. La majoria van ser per la caiguda d’arbres i es van donar a partir de les 14.00 hores i es van allargar fins a mitja tarda.

A Balaguer, un home va resultar ferit al tòrax al rebre l’impacte d’un element decoratiu 3D de Nadal a la plaça Mercadal. Els serveis d’emergències van rebre l’avís poc abans de les quatre de la tarda. El ferit va ser atès al principi per treballadors de la brigada municipal, que van comptar amb l’ajuda de paradistes i ciutadans. El SEM va evacuar l’afectat a l’hospital Arnau de Vilanova per a una valoració. Fonts municipals van assenyalar que el seu estat no era greu. A més, la Paeria va demanar a l’empresa instal·ladora que revisi l’ancoratge de tota la decoració.

Arbre de grans dimensions que va caure ahir a Alcarràs, la qual cosa va afectar el cablatge. - GERARD HOYAS

A Lleida, la majoria de les sortides van ser per arbres caiguts, com al Camí de Boixadors, on un arbre de grans dimensions es va emportar també cablatge elèctric o al carrer Manuel de Falla, amb la caiguda a sobre d’un vehicle aparcat. El fort vent també va provocar despreniments a la coberta del pavelló Barris Nord, on va quedar la zona afectada precintada, i amb bosses de plàstic pel barri de Pardinyes després del mercat.

Així mateix, hi va haver avisos per la possible caiguda de rètols de comerços, de decoració nadalenca o de plaques solars, així com per vidres de finestres i d’arrebossats de façana. D’altra banda, els Bombers van fer sortides a Cervera, on es va desprendre la barrera del pas a nivell, Belianes, Alcarràs, Vilanova de Bellpuig, les Borges Blanques, Puigverd de Lleida, el Poal, Penelles, Àger, Llimiana o Vilanova de la Barca. Al Palau d’Anglesola, el consistori va informar que el fort vent també va causar microtalls de llum. Segons el Meteocat, a Alguaire, la ratxa màxima de vent va assolir els 105,1 km/h (la sisena més alta de Catalunya) i a l’estació Femosa de Lleida va ser de 83 km/h. A Castellnou de Seana, la ratxa màxima va ser de 92,5 km/h.