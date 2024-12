Alcarràs supera per primer cop els 10.000 veïns i guanyarà 4 regidors

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El cens d’Alcarràs ha aconseguit passar aquest any dels 10.000 habitants. Segons l’alcalde, Gerard Companys, a principis de novembre se’n comptabilitzaven 10.995, encara que l’Institut Nacional d’Estadística (INE) el gener d’aquest any ja registrava 10.018 veïns. Passar dels 10.000 habitants fa que la localitat “deixi de ser poble i es converteixi en ciutat”, va indicar l’alcalde i, el més important, el consistori passarà de tenir 13 edils, que són els que ara conformen la corporació municipal, a 17, que s’elegiran en les pròximes eleccions municipals del 2027, “la qual cosa millorarà sensiblement la representació veïnal”, va dir.

El boom d’Alcarràs, a part de la proximitat de Lleida capital, es justifica en l’oferta d’habitatge ja que “hi havia promocions per acabar que s’han finalitzat”. De fet, nous promotors es faran càrrec d’acabar un bloc de més de 40 pisos que està en bona mesura construït, encara que els anteriors constructors el van deixar sense acabar. “L’ajuntament ja ha donat llicència per reprendre les obres d’un bloc que es troba a la zona d’expansió del Saladar”, on s’han construït nous equipaments educatius, que oferirà habitatge a nous veïns i als joves que volen continuar vivint a la localitat.

Així mateix, Companys va indicar que aquest augment de població també comporta una ampliació de serveis i equipaments. De fet, l’ajuntament d’Alcarràs preveu invertir els diners que cobri de l’impost de construccions i obres (ICIO) pels parcs solars promoguts per Solaria a fer un nou poliesportiu.

Segons l’alcalde, durant els últims anys els equipaments esportius que hi ha al municipi, un poliesportiu amb dos pistes i una sala polivalent no homologada, no donen per acollir les activitats de les més de trenta entitats esportives que hi ha a la localitat ja que s’han triplicat en els últims anys. Va indicar que el projecte del nou poliesportiu ascendeix a uns 5 milions que s’aniran sufragant amb l’impost a Solaria.

De moment, l’alcalde va remarcar que els diners que ja ha avançat l’empresa per aquest concepte no es poden tocar ja que només es podrà gastar quan els parcs solars estiguin finalitzats i en funcionament.

Important creixement a les Borges Blanques i Tarrés

La capital de les Garrigues, les Borges Blanques, és una altra població que ha experimentat un creixement de població i que compta en l’actualitat amb 6.379 habitants. Fa 15 anys va arribar als 6.000, segons va indicar l’alcalde, Josep Ramon Farran.A la comarca de les Garrigues, un altre petit municipi que ha tingut un important creixement és Tarrés, on en l’actualitat hi ha un total de 127 empadronats.És la xifra més alta dels últims 50 anys. Segons l’alcalde, Carles Mora, 92 veïns viuen a la població tot l’any i la resta hi resideix esporàdicament. “Han nascut dos nens, Martí i Àssua, i també s’ha empadronat un altre veí italià. Estem d’enhorabona ja que les perspectives fa uns anys eren molt dolentes perquè no passàvem dels 100 habitants” i no preveien l’actual augment.