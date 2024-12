Els ramaders d'Alcarràs activen el 'pla b' al tancar la planta de purins

Els ramaders d’Alcarràs es van concentrar fa unes setmanes a la planta per demanar-ne la continuïtat. - JORDI ECHEVARRIA

Desimpacte de Purins, la planta del grup portuguès CapWatt a Alcarràs que en les últimes setmanes s’ha vist en l’eix del debat polític sobre el finançament del tractament de dejeccions amb energia de cogeneració i sobre la transició del borró cap al biogàs, ha avançat el tancament per una avaria, que ha portat al grup de 85 ramaders que li subministraven els residus orgànics de les seues granges a activar aquesta setmana, dos abans que no es preveia, el seu pla b per gestionar-los.

Aquestes granges generaven al voltant de 60.000 tones de purins a l’any (5.000 de mensuals) que des de finals de la setmana passada es distribueixen entre les 20.000 que van a la planta de cogeneració amb biogàs i de compostatge esrenada fa poc més de dos mesos per Griñó a Saidí, les 30.000 que tindran com a destinació la factoria de biogàs i dessecatge que acaba de posar en marxa Bioproductors a Alcarràs i les 10.000 que serviran d’abonament per a les terres que han quedat alliberades amb l’entrada en funcionament d’aquesta última instal·lació.

“Es tracta d’un tema polític, i la solució no estava a les nostres mans. Estàvem treballant en una alternativa des del juliol, quan vam escriure al Miteco (ministeri per a la Transició Ecològica) i no vam tenir resposta”, explica Jordi Siscart, responsable del sector del porcí a l’organització agrària JARC i usuari de Desimpacte i de Bioproductors. Aquesta falta de resposta es va repetir al setembre i al novembre.

“Encara esperem la resposta”, afegeix Siscart, que reivindica la necessitat per al sector de disposar de la planta de CapWatt: “Hi ha gent que ha de portar els purins molt lluny, de Maials o Llardecans a Saidí, i això suposa un cost enorme”, explica.

El grup portuguès té en marxa diverses inversions per disposar de plantes de biogàs a Alcarràs i Saidí, amb sengles inversions de vint milions d’euros i capacitats de 252.000 i 100.000, més una altra a Fraga de capacitat intermèdia amb un cost similar.

“A veure si les administracions fan els deures i en permeten la construcció. L’empresa ja va fer els seus però els permisos s’han embussat”, afegeix.

El grup local ja rep purins i preveu fabricar gas al febrer

La planta de fabricació de biogàs de Bioproductors, una iniciativa local que agrupa 150 famílies de ramaders de porcí d’Alcarràs, aplega des de principis de mes dejeccions per posar en marxa la instal·lació, que començarà a generar gas a començaments del mes de febrer si es compleixen les previsions, segons van explicar fonts del col·lectiu. La factoria de biogàs té capacitat per tractar al cap de l’any 70.000 tones de purins (líquid) i 30.000 de fems (sòlid) com a residus principals, a la qual cosa s’afegeix el manteniment de la planta de compostatge, que processa cada exercici entorn de 27.000 tones de dejeccions. A la demanda prevista a Desimpacte (252.000 t/any) i Bioproductors (127.000) s’afegeix la que projecta Vall Companys (100.000), la qual cosa resulta una suma de 477.000 en un municipi l’activitat ramadera del qual en genera 240.000.