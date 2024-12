Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La plataforma Salvem Cal Macià va tornar a manifestar-se el 25 de desembre davant la casa de la família de Francesc Macià a Vallmanya per reclamar l’expropiació de l’immoble per revertir-ne el deteriorament. La mobilització es va fer, com en anys anteriors, amb motiu de l’aniversari de la mort del president, data que les Borges Blanques va commemorar amb un acte a l’Espai Macià al qual van acudir autoritats lleidatanes.