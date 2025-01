El preu de l'allotjament turístic del Pirineu de Lleida polvoritza el francès

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els preus dels HUT (habitatges d’ús turístic) al Pirineu de Lleida polvoritzen els que es donen a l’altre costat de la serralada, als departaments dels Alts Pirineus i dels Pirineus Orientals, segons pot comprovar-se als cercadors que ofereixen allotjaments d’aquest tipus.

La diferència de preus, a la qual se suma la del volum de l’oferta, resulta prou cridanera en dos àrees els atractius turístics de les quals comparteixen trets com paisatge, naturalesa, romànic, esquí i gastronomia, i els volums d’activitat econòmica i de disponibilitat de rendes de les quals són també similars, amb productes bruts per càpita regionals de 32.550 euros a Catalunya i de més de 30.000 a Occitània.

L’oferta al sud del Pirineu duplica amb escreix la del nord, amb 872 allotjaments per 403, unes proporcions que augmenten de manera progressiva a mesura que van pujant els preus que s’ofereixen en aquests allotjaments.

Així, el volum és similar en el tram de menys de cent euros per nit, amb 265 allotjaments a Lleida i 262 al sud de França, encara que hi ha diferències com la d’una disponibilitat lleugerament major per sota dels 70 euros al nord (161 per 149) per donar-se el cas contrari entre els 70 i els cent, amb 116 al sud per 101 al nord.

L’oferta dels HUT de 100 a 150 euros per nit a Lleida duplica de passada la de la zona limítrofa del sud de França, amb 194 allotjaments davant de 84, arriba a quadruplicar-la en els de 150 a 200 euros (146 per 35) i voreja la proporció de nou a un (62 per 7) en la gamma de 200 a 250 euros per pernoctació.

Pel que fa als dos següents esglaons, el de 200 a 250 euros per nit i el de 250 a 300, la relació és de cinc a un: 52 per onze en el primer i 36 per set en el segon. A partir d’aquest preu, a banda de 700 euros per les dos nits d’un cap de setmana, hi ha 55 ofertes a Lleida i cap a França.

Així mateix, val a dir que resulta impossible conèixer de manera oficial quin grau d’ocupació tenen els HUT, encara que tant l’elevat nivell dels preus com la seua tendència ascendent apunten que aquest seria més aviat alt.

Apartaments, cases rurals i càmping superen el milió d’usos

Els allotjaments turístics extrahotelers (apartaments, càmpings i cases rurals) van superar el milió de pernoctacions i els 365.000 usuaris entre gener i novembre, que és l’últim mes amb dades disponibles a l’INE (Institut Nacional d’Estadística). D’aquests tres subsectors, el que més activitat va registrar va ser el dels càmpings, amb un total de 255.788 visitants i 795.915 pernoctacions. El va seguir el dels apartaments, amb 73.679 i 193.026, i en tercera posició se situen les cases rurals, que van atreure 35.682 turistes que van sumar un total de 114.413 nits. Aquests últims allotjaments van presentar la ràtio més alta de pernoctacions, amb 3,2 per usuari davant les 3,11 dels càmpings i les 2,61 dels apartaments.