Territori instal·larà nous sensors a la C-12 per evitar accidents amb senglars

El departament de Territori instal·larà nous dispositius per evitar accidents amb senglars a la C-12 al seu pas per Llardecans, després de constatar que han robat els primers que es van instal·lar fa tot just dos setmanes (com va avançar SEGRE ahir). Fonts de la conselleria van apuntar que s’està fent un inventari del material robat, que en la majoria dels casos es tracta de les plaques solars que alimentaven els dispositius o fins i tot dels mateixos sensors.

Els nous dispositius seran unitats que Territori encara no havia instal·lat, i la col·locació de les quals estava prevista en el mateix tram de quinze quilòmetres de la C-12 en sentit Lleida i uns altres quinze en sentit Flix. No van aclarir si es reposaran els robats. Van afegir que aquesta prova pilot és pionera a la xarxa viària de la Generalitat i només s’ha aplicat a la C-12 a Llardecans. Per una altra banda, a les carreteres de Lleida es preveu la instal·lació d’altres dispositius per prevenir aquest tipus d’accidents.