Arqueòlegs descobreixen noves dades sobre el castell

Els treballs arqueològics efectuats al castell d’Aitona entre els mesos de novembre i desembre de l’any 2024 han revelat noves dades sobre la torre nord-oest, una construcció clau en el sistema defensiu del castell.

Aquest projecte ha estat possible gràcies a una subvenció de 12.134,76 euros atorgada per la Generalitat, destinada a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic. La resta del pressupost, fins a un total de 21.719,50 euros, ha estat assumit per l’ajuntament d’Aitona.

La torre es troba estratègicament ubicada en l’inici de la rampa d’accés original al castell i està annexa a la fossa pel sector nord. Amb una altura conservada de més de 10 metres, té un diàmetre intern de 5,40 metres.

Així mateix, el regidor de Patrimoni, Eusebi Valera, va indicar que durant l’excavació de l’interior de la torre s’han trobat fragments de ceràmica blava catalana que situen el seu abandonament al segle XVI. “Això ens dona una perspectiva clara sobre la cronologia i el procés de decadència del castell. També s’ha confirmat que l’accés a l’interior de la torre es trobava probablement a la cúpula de la coberta.”