Obres per fer els carrers més accessibles

Un dels carrers de la zona nova de la població on s’han impulsat aquestes mesures. - A.T.

L’ajuntament de Torrefarrera adaptarà 16 guals i voreres d’entrada a la població. Es tracta d’una actuació que pretén fer més accessibles els carrers de la zona nova del municipi, especialment per a les persones amb dificultats de mobilitat, segons va explicar l’alcalde, Jordi Latorre. Aquesta intervenció afecta l’avinguda Lleida i els carrers Sant Jordi i Gran Via.

En total, seran deu guals en els quals s’ampliarà la vorera i la rampa i sis que s’adaptaran mitjançant la creació de passos elevats. També s’han urbanitzat les voreres de l’avinguda de Lleida des de l’inici del poble, connectant amb el polígon industrial a través de la carretera N-230. Aquesta intervenció era molt necessària per accedir al parc empresarial i al mercat dominical, va remarcar Latorre. L’import de les obres ascendeix a 138.000 euros, encara que hi ha una part que assumeixen els propietaris de guals que ascendeix a uns 27.000 euros, va assenyalar l’alcalde. Latorre va indicar que es tracta d’una actuació molt esperada pels veïns, tant amb dificultats de mobilitat com per famílies amb nens petits que utilitzen cadiretes i cotxets de nadó.

Els passos elevats també ajudaran a reduir la velocitat dels vehicles i garantiran la seguretat dels vianants. Aquesta intervenció se suma a la que ja es va fer l’any passat adaptant i pacificant l’encreuament del carrer Segrià, que ha estat tot un èxit de seguretat i accessibilitat, segons els veïns.