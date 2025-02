L'helicòpter del SEM, ja a la base temporal a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un helicòpter del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) podia veure’s ahir al parc de Bombers de Lleida, on tindrà la base temporal fins que el desplaçat des de fa dos setmanes a Sabadell pugui tornar a Tremp. És el resultat de la reestructuració del transport aeri d’emergències que ha portat a terme la Generalitat al faltar una de les quatre aeronaus que presten aquest servei a Catalunya. Encara es desconeix quan la firma concessionària, Eliance, restablirà la que va retirar per tasques de manteniment. Mentrestant, el Govern li imposa sancions diàries, que ascendeixen ja a més de 700.000 euros, al considerar que incompleix la seua obligació de tenir quatre helicòpters en funcionament.

El parc de Bombers de Lleida no s’utilitza de forma habitual com a base per a helicòpters. Només exerceix aquest paper a l’estiu, durant la campanya de prevenció d’incendis forestals. Ara acull un helicòpter del SEM, mentre que els altres dos estan a Sabadell i Girona. La base de Móra d’Ebre ha quedat buida, una cosa que ha començat a provocar queixes d’ajuntaments i consells comarcals del Priorat, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. Reclamen a la Generalitat que faci marxa enrere en aquesta reorganització del servei.