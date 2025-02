Ferit greu en un accident laboral amb un tractor a Soses

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home va resultar ferit de gravetat aquest dilluns al matí en un accident laboral a Soses, segons va informar el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). L’operari va ser evacuat en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova. Els serveis d’emergències van ser alertats a les 8.09 hores d’un accident laboral en una explotació ramadera de Soses. Fins al lloc van acudir dos ambulàncies del SEM i patrulles dels Mossos d’Esquadra.

Per causes que es desconeixen i s’estan investigant, un operari es va enganxar un braç amb la presa de força d’un tractor. La presa de força és el mecanisme de rotació que transmet energia des del motor del vehicle a les diferents màquines que hi ha acoblades. Després de ser atès in situ, l’home va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova. Pel que sembla, l’extremitat presentava greus lesions i no es descartava una possible amputació.

Val a recordar que aquest any s’han registrat dos accidents laborals mortals a les comarques de Lleida. El primer es va produir el 13 de gener en una empresa de prefabricats de formigó de Vallfogona de Balaguer. Un operari va morir al quedar atrapat mentre netejava una tremuja i una vagoneta. El segon va tenir lloc dilluns de la setmana passada en una finca agrícola d’Alpicat quan un operari va patir una descàrrega elèctrica.