Un jove migrant de 24 anys és la víctima del rector de les Borges Blanques, Josep Solé i Sans, que va denunciar davant dels Mossos d’Esquadra acusant-lo de violar-lo en diverses ocasions. El sacerdot va passar ahir al matí a disposició judicial davant del jutjat d’Instrucció 4 de Lleida, en funcions de guàrdia, en una causa oberta per un delicte d’agressió sexual després de ser arrestat dimarts per la policia catalana ( vegeu SEGRE d’ahir ).

La jutge va decretar la posada en llibertat amb càrrecs amb mesures cautelars d’ordre d’allunyament de 200 metres i de prohibició de comunicació amb la víctima i compareixences quinzenals davant el jutjat. El religiós es va acollir al dret a no declarar. A més, també va prendre declaració al denunciant, que va explicar que es van produir diverses agressions sexuals, algunes de les quals a l’habitatge de l’investigat.

Pel que sembla, el sacerdot ajudava el migrant a regularitzar la seua situació. Així mateix, es va sol·licitar la inspecció del mòbil del rector, on els investigadors sospiten que podrien trobar indicis de l’assetjament sexual que també hauria relatat el denunciant. Els Mossos d’Esquadra continuen recopilant informació per aclarir els fets.

Per la seua part, segons van explicar a ACN fonts properes a l’acusat, la presumpta víctima és una persona de perfil vulnerable que havia tingut problemes amb el servei de repartiment de menjar de Càritas. Aquestes fonts van indicar que el capellà havia cridat l’atenció al jove per aquesta raó i que el presumpte agressor té problemes de mobilitat derivats d’una operació a l’esquena i per això veuen difícil, segons la seua opinió, que hagi pogut agredir sexualment el denunciant. A més, van dir que l’havia ajudat en assumptes de caràcter personal.

Josep Solé i Sans va començar a exercir el 2015 de diaca en dos parròquies de Lleida i al novembre del 2016 va ser ordenat capellà a la catedral de Lleida en una cerimònia presidida pel bisbe, Salvador Giménez. Segons consta a la pàgina web del bisbat, Solé també és arxipreste de l’equip pastoral Baix Urgell-les Garrigues i forma part del Consell Pastoral Diocesà, Consell Presbiteral, Secretaria General i el Departament d’Estadística. A més, té assignades les parròquies de Juneda, Torregrossa, la Floresta i Puiggròs.