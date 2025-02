Detingut un rector de les Borges acusat de violar i assetjar sexualment un home

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir al migdia un rector de les Borges Blanques com a presumpte autor de la violació i assetjament sexual a un home. El capellà, Josep Solé Sans, de 58 anys, va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte d’agressió sexual, com va avançar l’ACN i va confirmar aquest diari. Va ser arrestat després que un home interposés una denúncia en la qual explicava que el sacerdot l’havia violat i assetjat. Després de la denúncia, els Mossos el van arrestar. Ahir estava a la comissaria de Mollerussa. La víctima tindria entre 30 i 40 anys. El sacerdot passarà avui a disposició judicial.

Per la seua part, el bisbat de Lleida va emetre un comunicat en el qual va afirmar que “s’han activat els protocols previstos per a aquestes situacions i s’està fent un seguiment dels fets”. Així mateix, va expressar el seu “absolut respecte” a la presumpció d’innocència i “la confiança en el bon funcionament dels mecanismes de l’estat de Dret”. Es va posar a disposició de la persona presumptament agredida i de les autoritats policials i judicials.

Va ser ordenat el 2016 a la Catedral de Lleida i ostenta diversos càrrecs dins de la diòcesi

Josep Solé Sans va començar a exercir el 2015 de diaca en dos parròquies de Lleida i el novembre del 2016 va ser ordenat capellà a la Catedral de Lleida en una cerimònia presidida pel bisbe, Salvador Giménez. Segons consta a la pàgina web del bisbat, Solé també és arxipreste de l’equip pastoral Baix Urgell-les Garrigues i forma part del Consell Pastoral Diocesà, Consell Presbiteral, Secretaria General i el Departament d’Estadística. A més, té assignades les parròquies de Juneda, Torregrossa, la Floresta i Puiggròs.

L’informe sobre abusos sexuals a l’Església del Defensor del Poble publicat el 2023 revelava que les diòcesis de Lleida, Solsona i Urgell havien comunicat casos amb quinze víctimes, totes menors (cinc a Lleida, vuit a Solsona i dos casos a l’Urgell).

Un altre sacerdot de Ponent va ser investigat i un escolapi, penat

Un altre sacerdot de Ponent, Josep Maria Font Solé, va renunciar el febrer del 2019 a les parròquies de Belianes, Sant Martí de Maldà, Nalec, Arbeca, Rocafort de Vallbona, els Omellons, Maldà i el Vilet al transcendir que havia estat investigat el 2015 pel Vaticà per un presumpte cas de tocaments a menors. El juny del 2020, l’arquebisbat de Tarragona va tancar la investigació al considerar que “no hi havia proves delictives”. Així mateix, el juliol passat l’Audiència de Barcelona va condemnar a 22 mesos i mig de presó l’escolapi Josep Blay per tres delictes d’abusos sexuals a nenes de 8 anys l’any 2009 a Alella. Les famílies van denunciar el 2016 quan van conèixer que el pare era el coordinador de la catequesi de l’Escola Pia de Balaguer. Abans havia estat destinat a Tàrrega.