Alguaire busca habitatges que es puguin recuperar

L’ajuntament d’Alguaire ha contractat una consultora d’arquitectura perquè elabori un diagnòstic sobre l’estat dels habitatges en aquesta localitat, on la falta d’oferta ha impedit que els prop de 150 estudiants que arribaran l’estiu que ve a l’aeroport d’Alguaire per rebre formació com a pilots s’allotgin al poble.

Al contrari, Aeroports de Catalunya, l’empresa pública de la Generalitat propietària de l’aeroport, impulsa la construcció d’una residència d’estudiants a les mateixes instal·lacions aeroportuàries per cobrir la demanda.

L’alcalde, Joan Guillaumet, va explicar que l’assessoria contractada efectuarà un cens dels habitatges i permetrà conèixer quants n’hi ha, quants estan actualment habitats i en quin estat es troben.

Guillaumet, que va assegurar que aquest diagnòstic costarà més de 4.000 euros, va confirmar que tampoc pot donar-se una resposta ara per als joves que volen viure a Alguaire. Els resultats del cens d’habitatges permetran actuar. “Durem a terme una iniciativa de rehabilitació a través de la fórmula de masoveria urbana”, va assenyalar l’alcalde.

En aquest sentit, l’alcalde també va voler destacar que, “malgrat que tenim una piràmide de població invertida, ja hi comença a haver gent que veu Alguaire com una oportunitat on poder viure sense la tensió habitacional d’altres pobles al costat de Lleida capital”.