El municipi cedirà 4.200 metres quadrats per a un nou CAP

L’ajuntament d’Alpicat ha iniciat els tràmits per cedir al Servei Català de la Salut una superfície de 4.257 metres quadrats de propietat municipal per a la construcció del nou centre d’atenció primària (CAP) Lleida Rural Nord. Es tracta de terrenys en una zona d’equipaments públics davant de la biblioteca municipal. Així ho van explicar fonts municipals, que van indicar que aquesta operació es troba en període d’exposició pública i que haurà de sotmetre’s a l’aprovació del ple municipal del proper mes de març.

Les mateixes fonts van indicar que el Servei Català de la Salut ha emès ja un primer informe favorable quant a la ubicació triada. El nou CAP haurà de substituir l’actual, que l’ajuntament considera massa petit i saturat per a l’important volum d’activitat que es desenvolupa en el seu interior.

Inclou onze pobles del Segrià i la Noguera, que sumen una població de més de 25.000 habitants

Val a recordar que és la seu de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) Rural Nord, que dona servei a onze municipis de les comarques del Segrià i la Noguera.

A banda d’Alpicat, inclou Albesa, Alcoletge, Benavent de Segrià, Corbins, la Portella, Rosselló, Torrefarrera, Torre-serona, Vilanova de la Barca i Vilanova de Segrià. Aquestes poblacions sumen més de 25.000 veïns.

Els terminis per a la construcció del futur CAP està condicionada a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat per a 2025. L’alcalde d’Alpicat, Joan Gilart, va afirmar que aquest equipament “forma part d’un projecte estructural de poble amb millores constants i grans projectes”.

“El projecte del nou CAP i la seua ubicació demostren una bona planificació per part de l’equip de govern”, va afirmar el primer edil. “Des d’alguns sectors se’ns va criticar per no construir el nou ajuntament en aquest espai, però això ens hauria impedit ara dur a terme aquest projecte tan important i necessari, no només per a Alpicat, sinó també per a tota la seua àrea d’influència”, va recalcar Gilart. L’alcalde va subratllar la necessitat d’aquestes noves noves instal·lacions mèdiques i va expressar el seu agraïment al Servei Català de la Salut per la “bona predisposició” d’aquest organisme de la Generalitat per tal d’“impulsar el projecte i per continuar apostant per Alpicat com a centre mèdic de referència”.

