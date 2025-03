Treballs contra abocaments i foc en boscos

La Generalitat tornarà el seu aspecte natural a boscos de ribera de la Noguera Ribagorçana al seu pas per Alfarràs i Almenar. Es tracta d’una actuació que desenvoluparà l’empresa pública Forestal Catalana i que persegueix diferents objectius: d’una banda, evitar incendis forestals i abocaments il·legals de residus. Per una altra, millorar la seguretat evitant que arbres morts o debilitats puguin caure sobre persones. Aquesta actuació abasta unes 18 hectàrees, una superfície reduïda però que inclou diferents actuacions en punts distants entre si. Aquests treballs han sortit a concurs amb un pressupost de licitació de 136.000 euros.

Aquesta intervenció donarà continuïtat a una altra d’anterior als boscos de ribera de la zona, i es portarà a terme en terrenys que són propietat de la Generalitat. L’empresa adjudicatària del contracte haurà de renaturalitzar aquestes àrees forestals per afavorir la biodiversitat, talar arbres deteriorats i en risc de caure, retirar espècies vegetals foranes com la canya americana i la robínia per limitar-ne l’expansió i plantar varietats d’arbres i arbustos autòctons “adaptats a la hidrologia de cada zona”, segons el projecte. Els treballs inclouran també la retirada de runa i residus abocats de forma il·legal en aquests espais, així com mesures per evitar que es repeteixin. En aquest sentit, l’empresa adjudicatària haurà de tancar zones forestals a la circulació de vehicles motoritzats i desplegar senyalització. Així mateix haurà de mantenir obert el sender entre Alfarràs i Almenar.