Alcarràs reforça serveis per a 4.000 veïns flotants
L’ajuntament destina dos dinamitzadors a divulgar el porta a porta
“El problema és que quan arriben no coneixen com funciona el sistema i hem de dedicar un esforç a la pedagogia”, explica Gerard Companys, alcalde d’Alcarràs, municipi del Baix Segre on en els pròxims mesos, des d’ara fins al setembre, la població augmenta prop de 4.000 persones per la campanya de recollida de la fruita.
Aquesta afluència, que incrementa en més d’un terç el veïnat habitual, obliga el consistori a reforçar els serveis públics cada estiu, malgrat que no només en aquesta època pel creixement demogràfic del municipi, que ha sumat en dos anys 1.100 habitants, la majoria d’origen estranger, als seus gairebé 10.000 empadronats. “A l’estiu augmenta la demanda de tots els serveis, la neteja viària, la recollida d’escombraries, el subministrament d’aigua. Tot va en proporció. Hi ha un col·lapse però ho anem trampejant”, assenyala.
La gestió dels residus urbans, per als quals fa cinc anys que Alcarràs aplica la recollida selectiva porta a porta, ha generat aquest any una situació peculiar. L’ajuntament ha destinat dos dels deu treballadors de reforç que li ha assignat el SOC (Servei Català d’Ocupació) per a la campanya de la fruita a explicar als veïns de temporada com funciona aquest servei per evitar la presència d’escombraries als carrers.
“Al principi hi ha moltes bosses al carrer, perquè part dels que arriben no coneixen el funcionament i les deixen pensant que passaran a recollir-les, però a poc a poc la recollida s’ajusta”, anota l’alcalde.
Els dinamitzadors porten una setmana visitant les zones en les quals es detecten bosses al carrer, i parlen amb els habitants d’aquests edificis per explicar-los el funcionament i entregant-los fullets explicatius, i traçant itineraris per desplegar aquesta tasca tot l’estiu.
L’afluència de migrants que busquen llocs de treball de temporada a la fruita és encara escassa, a pesar que la previsió és que s’intensifiqui a partir de principis de juny.
D’altra banda, Alcarràs disposa d’un alberg de 96 places (amb 8 de reservades per a pelegrins del Camí de Sant Jaume) per a migrants contractats al municipi, encara que només 22 estan ocupades, totes per empleats d’origen llatinoamericà. La proporció de població flotant sobre les previsions és inferior.
Aquest any, per primera vegada, els reforços del SOC estan arribant als pobles del Baix Segre entre els mesos d’abril i maig (solien fer-ho al juliol o l’agost), la qual cosa permet planificar la seua intervenció durant la campanya. Hi estaran fins al 14 de novembre.
Alcarràs els ha destinat, a part de la pedagogia per fomentar les bones pràctiques en el porta a porta, a tasques com la informació ciutadana (i descarregar la Policia Local), reforçar la brigada municipal i la neteja viària, així com els serveis administratius.
La sensibilització amb els residus arriba a l’alberg, on Tere Florensa i Andrea Muñoz atenen els allotjats. “Hi ha moviment tot l’any, i quan s’acaba el treball tornen al seu país, encara que algun està aquí des del gener”, expliquen.
Entorn del 15 de juny, l’actual tinent d’alcalde, Jordi Castany, dels republicans, rellevarà a l’alcaldia Gerard Companys, dels juntaires, que ha exercit el càrrec des de la investidura posterior a les eleccions de finals de maig del 2023.
Les dos formacions, que sumen majoria absoluta al ple, en el qual el PSC té 5 regidors i la CUP 1, mantindran la seua coalició. El relleu a l’alcaldia comportarà una reassignació de les carteres. El 2027, Alcarràs tindrà fins a disset regidors.
Castany rellevarà Companys a l’alcaldia a mitjans de juny
Els grups municipals de Junts i d’ERC formalitzaran a mitjans de juny el relleu a l’alcaldia d’Alcarràs que van acordar fa dos anys en el seu pacte de govern.
El municipi estrena una penya a l’Aplec: Lifara Alcarrasina
La penya Lifara Alcarrasina participarà aquest cap de setmana per primera vegada a l’Aplec del Cargol. L’entitat és, amb Balla Balla i Enginyers Bovers, una de les tres penyes que s’incorporen aquest any a la festa per excel·lència de Lleida, que passa a sumar 121 entitats en total. La carpa de la penya alcarrasina s’ubicarà al costat del pavelló 3 dels Camps Elisis.
També és la primera ocasió en què una penya amb origen en aquesta localitat participa a l’Aplec, que comença demà i es prolonga fins diumenge. L’inici oficial de la celebració popular va tenir lloc dilluns passat amb el pregó a càrrec del periodista Artur Peguera.