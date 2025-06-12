Exigeixen més diners per acollir línies elèctriques
Amos de finques veuen “abusives” les compensacions que els ofereixen. L’ajuntament media amb una valoració major
La línia d’alta tensió per evacuar l’energia de les grans centrals solars en construcció a Alcarràs és motiu de queixa per als propietaris dels terrenys que travessarà aquesta infraestructura. Veuen insuficients les compensacions que ofereixen les empreses promotores, Ignis i Solaria, i les qualifiquen d’“abusives”. L’ajuntament, per la seua part, ha començat a actuar com a mediador en aquest conflicte. El primer pas ha estat contractar un pèrit independent, les valoracions del qual superen les indemnitzacions que ofereixen les empreses, però queden per sota del que demanen els amos del sòl.
Per als propietaris de finques afectades, l’oferta dels promotors no cobreix el deteriorament ambiental i patrimonial de les seues parcel·les, ni tampoc compensa les limitacions d’ús que imposa el pas de la línia elèctrica. El xifren en 4 euros per metre quadrat de cablatge aeri i 1.500 euros per torre. La valoració del pèrit, comunicada ja a totes dos parts, planteja 11,91 euros per ocupació de domini, entre 5,9 i 9,5 per servituds de pas, 1,91 per ocupació temporal del sòl i 241,81 per cada fruiter afectat.
L’ajuntament va afirmar que la solució passa per “una aproximació mútua”. Va apuntar que els amos de finques accepten la valoració del pèrit i va instar les empreses a fer-ho també “com a base per a l’acord”.