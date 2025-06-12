Unió de Pagesos i Agroxarxa estrenen oficines a Alcarràs
El sindicat Unió de Pagesos (UP) i la seua empresa de serveis als agricultors, Agroxarxa, van estrenar ahir a la tarda unes noves oficines a Alcarràs, amb les quals l’organització sindical pretén ampliar l’atenció que presta als municipis del Baix Segre. UP va destacar la seua voluntat d’“obrir i facilitar l’accés tant a l’activitat sindical com als serveis especialitzats per a l’agricultura”. L’acte inaugural d’aquestes noves dependències, al número 137 de l’avinguda Catalunya, va reunir representants de les diferents administracions a les comarques lleidatanes.