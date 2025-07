El Govern declara Bé Cultural d'Interès Nacional la Casa Vallmanya en la categoria de lloc històric

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El Govern ha declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, en la categoria de lloc històric, la Casa Vallmanya, a Alcarràs i n’ha delimitat l’entorn de protecció. El 2008, l’Ajuntament d’Alcarràs ja la va declarar Bé Cultural d’Interès Local i ara l’Executiu amplia aquesta protecció. La Casa Vallmanya és una construcció cartoixana del segle XVII, un dels pocs exemples de casa pairal al Segrià. Va ser residència ocasional de la família Macià Lamarca des de finals del segle XIX, quan Agapit Lamarca, propietari de la finca i pare d’Eugènia Lamarca (dona de Macià), va dur a terme una gran reforma arquitectònica de les antigues estances cartoixanes. Després de ser incendiada durant la guerra civil, l’interior de la casa ha sofert modificacions.

El Govern ha explicat que el valor patrimonial de la Casa Vallmanya recau en ser "el lloc on es van prendre decisions polítiques transcendentals per a la història contemporània de Catalunya, com el complot de Prats de Molló, o la fundació del partit Estat Català". Les seves estances, ha apuntat, són el testimoni d’estades oficials de Macià com a president de la Generalitat i de reunions amb polítics, personatges rellevants i amb la premsa d’aquell moment.

En època de la Generalitat republicana, la Casa Vallmanya va esdevenir un lloc institucional, com si fos una segona residència del Palau de la Generalitat. Des d’aquí Macià va impulsar mesures pioneres en l’àmbit de l’educació, la cultura i la justícia social.

Per tots aquests motius, l'immoble es considera "un espai fonamental de memòria del primer president de la Generalitat de l’època moderna". "Un element icònic i de reconeixement de la figura de Francesc Macià", ha afegit el Govern.