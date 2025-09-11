Actuació per cobrir la pista poliesportiva
L’ajuntament de Torreferrera ha iniciat les obres d’ampliació i cobertura de la pista poliesportiva del complex Antoni Palau instal·lant els pilars de suport de l’estructura, segons fonts municipals.
L’objectiu és millorar aquest espai públic per a l’ús dels ciutadans que funcionarà també com a refugi climàtic i permetrà la pràctica esportiva en condicions.
Costarà 570.000 euros, dels quals 300.000 estan subvencionats per la Generalitat a través de les actuacions per a l’adaptació al canvi climàtic. Un 25 per cent de la coberta es destinarà a la instal·lació de plaques solars per cobrir la despesa energètica del complex esportiu.