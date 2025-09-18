Sense diners per al jaciment iber
L’ajuntament descarta intervenir per falta de partides pressupostàries, però les buscarà. Després de les queixes pel mal estat del Tossal de la Caperutxa de veïns de les torres de la Saira
L’ajuntament d’Almacelles descarta fer qualsevol actuació al jaciment iber del Tossal de la Caperutxa, ja que “ara com ara, no hi ha partida pressupostària ni subvenció per poder intervenir”, segons va explicar l’alcaldessa de la localitat, Vanesa Olivart. El cap de setmana passat, veïns de les torres de la Saira van mostrar la seua preocupació pel mal estat de l’enclavament, ple d’escombraries i plàstics, i van sol·licitar que es prenguin mesures per conservar-lo. Olivart va indicar que el consistori intentarà buscar subvencions per reprendre les intervencions.
El poblat iber de la Saira va ser descobert el 2001 durant unes excavacions promogudes pel consell del Segrià. Dos anys després l’ajuntament va encarregar al departament d’Història Antiga de la Universitat de Lleida la planificació de les excavacions i les tasques de conservació amb la finalitat de fer-lo visitable. L’assentament, datat al segle III abans de Crist, es troba al costat del jaciment islàmic on també hi ha restes d’una fortificació àrab. És peculiar perquè està edificat en anells de diferents nivells envoltant el turó, segons van explicar historiadors de la localitat.
Durant l’última dècada s’han impulsat diverses prospeccions a la zona amb què es va poder comprovar el bon estat de conservació, ja que el jaciment va quedar enterrat. Amb aquestes intervencions arqueològiques també s’han pogut consolidar diversos murs de fins a un metre i mig d’altura fets amb argila, una cosa del tot inusual al tractar-se d’un assentament tan antic. El 2021, quan l’alcalde era Josep Ibarz, es va encarregar a l’empresa Iltrida Treballs Arqueològics de Corbins una intervenció que va treure a la llum nous descobriments que després es van donar a conèixer als veïns. Aquestes van ser les últimes actuacions i en els últims quatre anys no s’han fet nous treballs. L’empresa de Corbins va tapar el jaciment, ara degradat, segons alguns veïns de la Saira.
Aquests mateixos veïns reclamen ara que es netegi i es tanqui el jaciment per impedir que hi entrin i, d’aquesta forma, controlar actuacions incíviques i que s’hi aboquin escombraries. Demanen que el consistori torni a posar-se en contacte amb el consell del Segrià, la Universitat de Lleida, amb la Diputació o amb la conselleria de Cultura perquè es tornin a reprendre les excavacions i els treballs d’investigació, ja que consideren que l’enclavament és prou important per reprendre els estudis i que no quedi abandonat, com en els últims anys. També demanen obrir-lo a visites concertades.