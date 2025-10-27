SEGRE

Bolca un camió de porcs a l'A-14, a Almenar

Els bombers han hagut d'improvitzar una tanca per guardar als animals que han quedat lliures

Accident camió porcs Almenar A-14
Els Bombers s'han desplaçat fins a Almenar aquesta tarda per tornar a posar dret un camió de porcs que ha bolcat a la rotonda d'accés a l'autovia A-14.

El conductor del camió ha sortit il·lès de l'aparatós accident i l'empresa ha hagut de gestionar la trentena de porcs que han quedat lliures després de l'accident, juntament amb els més de 100 que han quedat dins del camió. Els Bombers han rebut l'avís a les 17:09.

Porcs Almenar A-14 2

