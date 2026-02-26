'Segrià, Terra de Floració' arrenca amb una vintena de municipis participants
La campanya turística s'allargarà fins al 5 d'abril amb activitats gastronòmiques, culturals i esportives entre camps de fruiters
Una vintena de municipis del Segrià han iniciat aquest cap de setmana la campanya 'Segrià, Terra de Floració', una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal que combina turisme, gastronomia i cultura amb l'espectacle natural dels arbres fruiters en plena primavera. L'activitat s'estendrà fins al 5 d'abril, encara que la programació pot patir modificacions en funció de les condicions meteorològiques.
Els turistes gaudiran de tallers familiars, visites a explotacions agràries, tastos de productes de proximitat, concerts i espais pensats per gaudir del paisatge en camps de presseguers, nectariners, ametllers, cirerers i pruners.
La programació d'enguany també contempla caminades, recorreguts el autobús o bicicleta elèctrica, sessions de ioga i cates de cervesa o vins, entre altres. Unes propostes que també es poden complementar amb la visita al patrimoni dels municipis participants a la iniciativa, com és el cas del Monestir d'Avinganya de Seròs, que restarà obert al públic amb l'entrada gratuïta el cap de setmana del 7 i 8 de març en horari de matí, i la resta de caps de setmana de març en horari de matí i tarda.
La presentació de la campanya 'Segrià, Terra de Floració' s'ha dut a terme aquest dijous en una finca de pruners de Torres de Segre. El seu alcalde, Axel Curcó, ha dit que la floració "és un turisme que volem que sigui sostenible" per la qual cosa "pensem que els turistes no només han de veure les flors, sinó entendre la feina dels productors". En la mateixa línia s'ha expressat el cap de l'àrea de Promoció Econòmica i Turisme del Consell Comarcal del Segrià, Kleber Esteve, qui ha indicat que la floració "és un cicle que culmina en fruits d'una qualitat excepcional".
Per la seva banda, el president del Consell Comarcal del Segrià, David Masot, s'ha referit al període de la floració com una "oportunitat dels municipis de donar a conèixer la comarca i la fruita arreu del món". Així mateix, també ha destacat la voluntat de "diversificació" de la campanya en relació a la promoció de productes com l'oli i la fruita seca. El catàleg de propostes de 'Segrià, Terra de Floració' es pot consultar al web del Consell Comarcal.
Els municipis participants de la campanya són Aitona, Albatàrrec, Alcarràs, Alcoletge, Alfarràs, Alguaire, Almacelles, Corbins, la Granja d'Escarp, Lleida, Maials, Massalcoreig, Montoliu, Seròs, Soses, Torrebesses i Torres de Segre.