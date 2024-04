Una infermera cobreix l'atenció pediàtrica a la Vall de Lord

Una infermera especialitzada en pediatria cobreix la plaça del consultori local de Sant Llorenç de Morunys després de la marxa fa cinc mesos del metge que prestava aquest servei. El centre atén la població de la Vall de Lord (Sant Llorenç de Morunys, la Coma i la Pedra i Guixers) i que portava deserta des de l’octubre passat. Des del departament de Salut van explicar que l’actual professional referent del centre fa el seguiment dels menors segons les directrius del departament de Salut amb revisions i vacunació. Si és necessari, deriva l’atenció al pediatre del Centre d’Atenció Primària (CAP) del Solsonès. Segons van manifestar a Salut, el centre de Sant Llorenç dona servei a 89 nens i nenes de la Vall de Lord d’entre 0 i 14 anys: 64 són de Sant Llorenç, 11 de la Coma i la Pedra i 8 de Guixers.

La plaça de pediatre del consultori va quedar deserta l’octubre del 2023 per la baixa laboral del facultatiu que residia a Sant Llorenç. Donava servei dos hores cada setmana. Després de la baixa, el centre comptava amb un equip que podia tractar qualsevol urgència, fins i tot les pediàtriques amb un baix nivell de complexitat, encara que no hi havia cap metge especialitzat.

El febrer passat, els municipis que integren la Vall de Lord, amb una població de més de 1.400 habitants, van presentar una queixa recolzada per les famílies al consell del Solsonès, que gestiona el Centre Sanitari del Solsonès. Aquest, al seu torn, té les competències sanitàries de la zona. L’atenció del consistori és de dilluns a divendres de les vuit a les tres de la tarda i compta amb professionals de medicina de família i d’infermeria. A partir d’aquesta hora els veïns han de desplaçar-se al CAP de Solsona i fora d’aquest horari, hi ha un metge i infermera localitzables al municipi en cas d’urgència. Per la seua part, l’alcalde de Sant Llorenç, Francesc Riu, va explicar que des del mes de març passat la infermera ja passa consulta als menors dels tres municipis.