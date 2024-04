Investiguen si hi ha conflictes d'interessos a l'ajuntament

L’Oficina Antifrau de Catalunya investiga dos denúncies sobre presumptes conflictes d’interessos en l’actuació de dos treballadors de l’ajuntament de la Coma i la Pedra: l’arquitecte municipal i una funcionària. En ambdós casos, els atribueix haver participat en decisions que haurien pogut beneficiar empreses privades amb les quals, suposadament, estarien relacionats per vincles familiars o professionals. Així ho van corroborar ahir fonts pròximes a aquestes investigacions, actualment en curs. El consistori, per la seua part, va declinar ara per ara fer declaracions sobre aquesta qüestió.

La primera d’aquestes denúncies qüestiona que l’arquitecte municipal participés en el procés per examinar i concedir llicències a projectes d’obres redactats per un determinat despatx d’arquitectura. Atribueix a aquesta empresa una relació professional amb aquest empleat municipal, l’inici de la qual es remuntaria a més d’una dècada enrere.La segona denúncia davant d’Antifrau atribueix a una funcionària de l’ajuntament haver participat en la taula de contractació d’obres de manteniment de camins d’una constructora local que, presumptament, té el marit d’aquesta empleada entre els seus directius.

Aquestes dos denúncies es troben en diferents estadis de tramitació. La que al·ludeix a l’arquitecte municipal ha passat ja el primer filtre d’Antifrau per establir si el relat dels fets és prou versemblant per justificar una investigació en profunditat. La segona, relativa a l’adjudicació d’obres, està sotmetent-se encara a aquest primer cribratge.