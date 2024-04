Més de 40 activitats a la Fira de Sant Isidre

Solsona acollirà els propers dies 11 i 12 de maig la 71a edició de la Fira de Sant Isidre, que comptarà aquest any amb més de quaranta actes. Hi haurà mostres de bestiar, així com una exhibició de tractors i eines agrícoles d’època. El certamen, que es va presentar dimecres a la casa Sanmiquel d’Olius, acollirà 168 expositors i té un pressupost de 90.000 euros. El certamen es consolida com el punt de trobada social i econòmic més rellevant de la comarca, va assegurar el president de l’ens comarcal, Benjamí Puig, en la presentació. “Des de la fira de l’automoció fins a la mostra d’artesania, passant per l’àrea industrial i comercial, la fira del bestiar i la maquinària agrícola, l’oferta de la fira abasta una àmplia gamma de sectors, reflectint la diversitat i la vitalitat del Solsonès”, va dir. Per la seua part, el director del certamen, Joan Codina, va destacar que la del Solsonès és la fira “amb més caps de bestiar vius de Catalunya i la tercera de les comarques de Lleida”, a banda de ser la que suma més sectors i consensos a la comarca. Malgrat coincidir amb les eleccions al Parlament de Catalunya, es manté el programa que també acollirà taules redones amb ramaders locals.

Durant la presentació van apuntar que la història de la Fira de Sant Isidre és una prova de resiliència i perseverança. Des del seu restabliment el 1953 i la seua adopció pel consell del Solsonès el 1989, “la fira ha demostrat ser un element vital per als pobles de la comarca”, va dir Puig.D’altra banda, la Joventut Solsonina ha organitzat el Bestiari Fest, que se celebrarà el dissabte 11 de maig a partir de les dotze de la nit a la plaça del Palau Episcopal i a la Sala Collins Disco. Destaca el concert de La Nit de Canet.