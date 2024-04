Projecte forestal a Solsona per evitar incendis i revaloritzar la fusta

Accions per reduir el risc d’incendis forestals i, alhora, convertir aquests treballs de prevenció i gestió dels boscos en oportunitats de desenvolupament rural a través de la bioeconomia forestal és l’objectiu del projecte Bio For Piri, que impulsa el centre de Ciència i Tecnològia Forestal de Catalunya (CTFC) a Sant Llorenç de Morunys, juntament amb altres entitats.

La iniciativa es porta a terme en una finca de la Fundació Catalunya La Pedrera (entitat que participa en el projecte) a Alinyà (Alt Urgell) i a Aïnsa (Osca), s’allargarà dos anys i compta amb fons europeus Next Generation. Segons Mario Beltrán, enginyer coordinador del CTFC, “a més d’aplicar un model de gestió forestal que ajuda a la prevenció de grans incendis, també s’inclouen mesures de conservació de la biodiversitat en un model integrador i que faciliten la bioeconomia forestal”, va assenyalar. “La fusta obtinguda després d’un procés d’aclarida pot revaloritzar-se com a material per a la construcció o com a biomassa i afavorir així l’economia circular i contribuir a mitigar el canvi climàtic.”

Va afegir que algunes de les accions que es duran a terme durant aquest període també se centraran en la formació perquè els participants puguin aplicar aquest model de gestió en altres zones. També estan previstes accions com la recuperació d’antigues pastures o la consolidació de projecte de silvopastura i ramaderia extensiva així com la creació de paquets ambientals per implicar les empreses del territori en l’acció climàtica de la gestió forestal sostenible.El projecte també inclou cursos i seminaris de formació sobre com fer processos d’aclarida que ajudin a prevenir incendis i sobre la conservació de la biodiversitat. En aquest sentit, la comarca del Solsonès ja compta amb un laboratori per donar nous usos a la fusta. Es tracta d’un hub a Olius en el qual la Generalitat preveu una inversió de 3,8 milions d’euros.