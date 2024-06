Contracten un servei per a rescatar abelles de les ciutats

L’ajuntament de Riner ha contractat un servei per rescatar eixams d’abelles instal·lats en espais urbans de la ciutat barcelonina de Viladecans i traslladar-les fins al municipi de Riner, on veïns les instal·laran en ruscos per produir mel.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el projecte mediambiental Redicat, destinat a la recuperació i protecció de les abelles i en el qual també participen els municipis d’Alcover i Arnes i l’Associació d’amics de les Abelles. El projecte promou el rescat a través de caixes niu d’eixams que es perden i s’instal·len en zones urbanes com monuments o edificis, provocant problemes i molèsties. Els traslladaran a zones rurals per continuar pol·linitzant i produir mel per als apicultors. Les abelles transportades a Riner seran apadrinades per escolars, que faran un seguiment a través de visites als ruscos. Aquesta iniciativa se suma a la reforma del Santuari del Miracle per acollir el museu de les abelles de Catalunya. L’obra permetrà disposar d’un espai explicatiu i formatiu sobre l’apicultura. Ara s’estan restaurant els sostres de la Casa Gran del Miracle amb una tècnica del segle XVI, utilitzant un sistema tradicional de guix emmotllat (vegeu SEGRE d’ahir).