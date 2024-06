Càmeres de videovigilància als accessos al Pi de Sant Just

Una de les càmeres als accessos al Pi de Sant Just. - AJUNTAMENT D’OLIUS

Olius ha estrenat aquesta setmana càmeres de videovigilància als accessos al nucli del Pi de Sant Just. Es tracta de dispositius intel·ligents que poden llegir les matrícules dels vehicles que entren i surten d’aquest nucli de població.

L’ajuntament ho considera “una eina efectiva per millorar la seguretat dels residents”, dissuadir actes delictius i, en cas que es cometin, facilitar la identificació dels responsables.El consistori va recalcar que, seguint la normativa actual, només els Mossos d’Esquadra podran visualitzar les imatges captades per aquestes càmeres sota protocols per preservar la privacitat.