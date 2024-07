El cànon de l'ACA per navegar a la Llosa i Sant Ponç es dispara un 900%

Indignació entre les empreses nàutiques que treballen a pantans i rius del Solonès a les conques internes de Catalunya. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha augmentat en un 900% el cànon per cada caiac que lloguen a visitants, cosa que, sumat a les dificultats per treballar aquests últims anys de sequera i les restriccions per incendis, ha posat en perill aquest sector del turisme actiu.

Les empreses han passat a pagar aquest any una quota de 183,25 euros per cada caiac, mentre que els últims anys abonaven entre 18 i 30 euros per cada embarcació de rem o vela. D’altra banda, el cànon que paguen clubs sense ànim de lucre i particulars s’ha vist reduït considerablement, al passar d’una forquilla d’entre 7 i 30 euros anuals per caiac a 5,6. A Lleida, aquest increment en les taxes afecta un total de cinc empreses que operen en embassaments del Solsonès. Tres ho fan a la Llosa del Cavall, a Navés, i les altres dos a Sant Ponç, al terme municipal de Clariana de Cardener.Fonts de l’Agència Catalana de l’Aigua van explicar que el cànon estava congelat des del 2016 i van afirmar que “els costos han de ser assumibles per a les empreses del sector, que de manera indirecta són dels principals beneficiats per l’existència d’aquests àmbits fluvials”. Aquesta mesura afecta únicament les empreses que desenvolupen la seua activitat a les conques internes gestionades per l’ACA. Les que ho fan en conques de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) no han d’abonar cap taxa.Per la seua part, Daniel Brasé, gerent de la Federació Intercomarcal d’Hostaleria, Restauració i Turisme (FIHRT), remarca que “la pujada (per a empreses) no correspon amb l’augment de l’IPC” i lamenta que “venim d’anys de sequera i zones on no s’ha pogut treballar per risc d’incendis, i ara es disparen les taxes”. La federació també es queixa que l’ACA no avisés prèviament el sector i que no sabessin de la pujada fins que es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat.L’entitat ha presentat un recurs contra aquesta mesura, encara que algunes empreses fora del Solsonès no han pogut esperar i han optat ja per tancar. És per això que es mostren molt preocupats perquè es perdran llocs de treball i les economies locals quedaran molt afectades. “No volem que hi hagi despoblació i els estem traient una part més d’activitat”, lamenta Brasé.

“Vaig canviar la Llosa per Oliana i l’ACA m’exigeix 3.700 €”

Les empreses que operen en rius i embassaments de les conques internes han de notificar-ho a l’ACA amb un mínim de dos anys d’antelació, en molts casos sense saber si realment podran treballar. És el cas d’Albert Caelles, propietari de Relleus Gent de Muntanya. Va formalitzar una sol·licitud de diversos anys per a una vintena de caiacs a la Llosa del Cavall. Fa tres estius que no pot treballar allà per la sequera i va traslladar l’activitat el 2023 al pantà d’Oliana. Assegura que al gener va demanar que li congelessin les taxes al voler cessar definitivament l’activitat en aquest embassament del Solsonès i que, si bé li van admetre a tràmit la sol·licitud, al maig li van domiciliar un pagament de 3.700 € al·legant que no la va tramitar bé. “Vaig girar el rebut i he iniciat un recurs amb un advocat.” “No demano ajuts, sinó que em deixin treballar”, va dir Caelles.