Amnistiats els quatre acusats d'intentar sabotejar la Vuelta

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Solsona ha amnistiat els quatre independentistes investigats per suposat intent de sabotatge de la Vuelta Ciclista l’agost passat al seu pas per la comarca del Solsonès. Segons la interlocutòria del jutjat, la Fiscalia va informar no oposant-se a l’amnistia, per la qual cosa el jutge d’instrucció arxiva les diligències prèvies i tanca el cas. Els presumptes delictes dels quals queden ara amnistiats els quatre investigats són desordres públics, contra la seguretat viària i pertinença a grup criminal. Tots en grau de temptativa perquè no s’han acreditat.

El jutge recorda en la seua interlocutòria que les detencions es van produir quan “pretenien sabotejar” la Vuelta “vessant a la C-55, al terme municipal de Santa Susanna de Riner, uns 400 litres d’una matèria que, pel que sembla, podria ser combustible”. Els detinguts van quedar a llibertat després de comparèixer davant del jutge a Solsona, que va decretar que no podien atansar-se a menys de cinc-cents metres de les etapes ciclistes.En la interlocutòria, en la qual s’aplica l’amnistia, el jutge ordena aixecar totes les mesures cautelars aplicades als investigats per aquesta causa. Aquest cas, que va arribar a l’Audiència Nacional per si estava vinculat amb els CDR, va comportar l’entrada i escorcoll de la Policia Nacional dels domicilis de les quatre persones investigades.L’instructor discrepava de l’opinió de la Fiscalia, que va qualificar els fets en grau de temptativa: considerava que eren actes preparatoris perquè no es va arribar a iniciar l’execució del delicte. Ara, el Jutjat de Primera Instància i Instrucció ha acordat l’arxivament de la causa en aplicació de la llei d’amnistia.Aquesta resolució es coneix la mateixa setmana que l’Audiència de Lleida ha aplicat la llei d’amnistia a l’agent de la Policia Nacional acusat d’agredir Enric Sirvent –que va patir una aturada cardiorespiratòria– durant el referèndum de l’1-O al Centre Cívic de la Mariola de la capital del Segrià. Es tracta de la primera interlocutòria del tribunal lleidatà sobre l’amnistia i determina que el delicte de lesions de què estava acusat el policia té encaix legal en la llei, que inclou accions “realitzades en el curs d’actuacions policials dirigides a dificultar o impedir els actes determinants de responsabilitat penal o administrativa”, per la qual cosa ordena arxivar la causa. La resolució no és ferma i es pot interposar recurs de súplica en un termini de tres dies. Les acusacions particular i popular es van oposar a l’aplicació de l’amnistia per a l’agent, per a qui sol·licitaven una condemna de tres anys de presó per un delicte de lesions amb l’agreujant de motivació ideològica i de prevalença del caràcter públic de l’agent. La Fiscalia va demanar el sobreseïment lliure.