Primers ceps al Pirineu, i es preveuen 60 kg per ha de bolets

Les pluges i tempestes al Pirineu i el Prepirineu de Lleida dels últims dies han avançat l’aparició dels primers bolets a les comarques de muntanya, segons van confirmar ahir responsables del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. La temporada acostuma a començar entre finals d’aquest mes i principis d’octubre, i es prolonga fins a l’arribada de l’hivern, al desembre. “Al Pirineu ja s’ha iniciat la temporada i almenys fa 15 dies que ja es troben els primers ceps i sobretot rossinyols, especialment a les comarques on ha plogut a l’agost, com a l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell o la Val d’Aran”, va explicar el micòleg Juan Martínez. No obstant, va assegurar que no serà fins a finals de setembre quan s’iniciï la temporada amb unes produccions interessants que arribarien als 60 kg per hectàrea de mitjana al territori, tot i que aquesta xifra podrà variar molt i dependrà directament de les zones en les quals ha plogut més.

En un any plujós normal, la producció mitjana de bolets oscil·la entre els 50 i els 70 quilos per hectàrea, malgrat que en alguna zona del Pirineu aquesta producció pot ser molt més elevada i arribar als 140 quilos per hectàrea o més. “Aquesta temporada pot ser molt bona després dels últims cinc anys en què la producció ha estat dolenta i podria aproximar-se a la temporada del 2018, que va ser excel·lent”, va dir. Va afegir que al Pirineu la producció s’havia retardat unes dos setmanes encara que “ja s’ha estabilitzat”. Les pluges dels últims dies ajudaran a hidratar els boscos ja que l’agost ha estat “un mes especialment càlid, també al Pirineu i Prepirineu, on les precipitacions no han estat del tot abundants”. “Perquè la temporada sigui bona la pluja d’agost ha de ser sostinguda i ha de ploure també al setembre, a l’octubre i al novembre”, va dir. Des del centre tecnològic van apuntar que els bolets podrien començar a aflorar a partir dels 700 metres (Prepirineu de Lleida) en zones del nord del Solsonès i limítrofes amb el Berguedà. També en punts de la Noguera, l’Alt Urgell i l’Alta Ribagorça.

Arran de les darreres pluges generalitzades d’aquí a uns vint dies podrien aflorar més bolets

Solsona acollirà a l’octubre el certamen Solsoterra-Fira de la Terra del Solsonès que congrega el Mercat del Bolet el 19 i el 20 d’octubre.