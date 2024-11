Augmenta un 30% la taxa per tona de brossa

El consell del Solsonès va aprovar incrementar un 30% la taxa que cobra als ajuntaments per cada tona d’escombraries dipositades a l’abocador comarcal de Clariana de Cardener. A partir del gener, la taxa de la fracció resta dels residus municipals passarà de 75 a 97 euros per tona, els industrials no perillosos de 84 a 110 euros per tona, voluminosos de 58 a 75 i la fracció orgànica de 55 a 71 euros per tona.

El president de l’ens comarcal, Benjamí Puig, va explicar que el centre ha estat pioner en tractar tots els residus abans de ser dipositats al vas. Va assenyalar que aquesta pràctica repercuteix significativament en els costos econòmics de gestió. Va afegir que també contribueix a cobrir els costos previstos per al seguiment i control de la instal·lació durant 30 anys posteriors a la seua clausura. S’estima que amb l’entrada actual de residus, 4.000 tones anuals, la vida útil de l’abocador acabarà l’any 2050. Segons les dades del consell, el Solsonès va ser l’any passat la setena comarca catalana en índex de separació de residus per a reciclatge amb un 63,3%, molt per sobre de la mitjana catalana del 46,7%. Tanmateix, destaca el gran esforç per portar a terme el servei per la dispersió dels habitatges i la baixa densitat de població. Per això, van subratllar, s’està treballant en models de recollida més eficients i adaptats a la realitat del territori i a establir taxes basades en el fet que “qui contamina, paga”.