El projecte constructiu de la carretera de Guixers serà abans de l'estiu

El secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, i el director de Mobilitat, David Prat, van avançar durant una visita al municipi de Guixers que el projecte de millora de la carretera BV-4241 entre Sant Llorenç de Morunys i Berga estarà redactat abans de l’estiu. Per la seua part, l’alcalde, Jordi Selgua, va assenyalar que el Govern ja ha licitat la redacció del projecte, que haurà “d’atendre una reivindicació del territori”, va assenyalar. Va afegir que el tram lleidatà compta amb quatre viaductes i hi ha un dels punts més crítics de la via i la millora “és necessària”.

Per una altra banda, Manel Nadal va avançar que al juliol s’implementarà la integració tarifària de la T-Mobilitat i la T-Jove a la comarca del Solsonès.