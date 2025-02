Treballs per prevenir incendis forestals a la Ribera Salada

Un dels boscos del municipi de Castellar de la Ribera. - A. C. R.

El consell del Solsonès ha donat llum verda al projecte d’actuacions de prevenció d’incendis forestals a la Ribera Salada, que compta amb un pressupost de 102.850 euros. L’alcaldessa de Castellar de la Ribera, Claustre Sunyer, va explicar que, a través del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Solsona i els Bombers, s’ha redactat el projecte amb ajuts de la Diputació que inclou diferents punts del municipi i del de Lladurs.

“En concret, l’estudi determina que s’ha d’actuar a la zona de la Ribera Salada a l’haver-hi més risc de gran incendi forestal”, va dir.

Es preveu actuar al sotabosc, netejar de vegetació de diversos punts, tallar arbres que no estan sans o obrir camins per facilitar l’accés de vehicles d’emergències, a més de tasques selvícoles de prevenció, per reduir combustible forestal.

Sunyer va explicar que el projecte ja ha estat aprovat i que ben aviat sortirà a licitació, ja que els treballs han d’estar enllestits el proper mes de setembre.