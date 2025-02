El Zoo del Pirineu, al límit de capacitat amb 430 rescats

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Zoo del Pirineu a Odèn ha tancat el 2024 amb 430 rescats d’animals, una xifra rècord, dels quals un 45 per cent no ha pogut tornar a viure en llibertat per les seues lesions o grau de discapacitat i requereixen cures per tota la vida. Això ha portat al límit de la capacitat al refugi, posant en perill la seua tasca. Des de la direcció s’ha fet una crida per demanar suport immediat o futurs casos urgents podrien quedar enguany sense resposta.

El centre d’animals d’Odèn acull avui dia un total de 239 animals de 61 espècies diferents, convertint-se en el centre amb la diversitat de fauna ibèrica més gran a Espanya. “Cada any ens enfrontem a un repte més gran. Som l’únic centre disposat a acollir qualsevol animal, sense importar la seua espècie ni el seu estat. Sense més suport, ens veurem obligats a rebutjar casos urgents”, va alertar Stania Kuspertova, directora del centre.

Aquest equipament rep a l’any un total de 16.800 visitants i es converteix també en un centre d’aprenentatge i conscienciació sobre la fauna autòctona, ja que poden descobrir de prop les històries dels animals rescatats.