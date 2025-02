Celebren els 30 anys de la Bruta amb una edició renovada de la festa

Publicat per C. MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

La festa del Brut i la Bruta de Torà, el primer carnaval de la demarcació, viurà avui i demà dissabte la seua 36a edició amb la programació més àmplia des que es va recuperar l’any 1990. Celebraran els 30 anys de la geganta Bruta amb una edició de les festes renovada.

Una de les principals novetats tindrà lloc aquesta nit amb la celebració de la Nit del Constantí i la Constantifarra, dedicada al toro Constantí, un dels gegants més simbòlics de la festa. Durant aquella nit es farà un espectacle i una cercavila nocturna en la qual el Constantí serà el protagonista.

Avui també tindrà lloc una nit de concerts, amb el grup valencià La Fúmiga com a principal aposta musical de les festes. Dissabte al matí tindrà lloc La Llordereta, una altra novetat de l’edició d’aquest any. Es tracta d’una rèplica de la festa dels adults en què els més petits podran disfrutar de la cercavila, el pregó, diferents balls i el concert del grup Atrapasomnis, que van ser els guanyadors dels premis ARC, al millor artista de públic familiar i millor disc per a públic familiar als Premis Enderrock 2024.

Dissabte a la tarda tindrà lloc l’esperat pregó satíric a partir de les 17.00 hores, que en l’edició de l’any passat es va dedicar al “divorci” de Torà amb la Segarra i un “matrimoni de conveniència” amb el Solsonès. Els balls i la rua estaran acompanyats per la Xaranga Damm-er i acabaran amb una botifarrada popular. Dissabte a la nit es dedicarà a la tradicional Nit de Disfresses.

La festa té el seu origen en l’antiga festa de La Llordera, una celebració popular de Torà que es feia el Dijous Gras, anomenat també Llarder o Llorder. Aquesta antiga celebració està documentada almenys des de mitjans del segle XVII. La festa manté els fets més característics del seu origen, mantenint la tradició i la cultura.