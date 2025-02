Roben el radar de Guixers ubicat a Vilamantells

L’ajuntament de Guixers ha denunciat davant dels Mossos d’Esquadra el robatori d’un radar pedagògic que el consistori va instal·lar a la carretera del poble de Vilamantells, l’LV-4241, per augmentar la seguretat a la zona i obligar a reduir la velocitat dels vehicles. L’alcalde, Jordi Selga, va explicar que la setmana passada van veure que havia desaparegut el radar i la placa solar des de la qual s’alimentava aquest aparell, que té un cost de 2.500 euros. Va afegir que fa un any van haver de canviar-lo perquè “el vam trobar trencat”, tot i que en aquesta ocasió “només han deixat el pal que l’aguantava”, va dir. Selga va explicar que es va denunciar i que la policia ha obert una investigació i s’han buscat empremtes per poder trobar els autors de l’acte. Va assegurar que l’actitud del consistori és “intransigent davant de qualsevol acte vandàlic i incívic”, i que arribaran “fins al final”.